Adi Oasis Le Krakatoa Mérignac, 26 avril 2024

Adi Oasis Vendredi 26 avril 2024, 20h30 Le Krakatoa Prévente : 19 ; Abonné : 17

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T23:00:00+02:00

La chanteuse et productrice franco-caribéenne (désormais installée à Brooklyn) a récemment annoncé la sortie de son nouvel album, Lotus Glow, le 3 mars prochain. Son premier album sous le nom d’Adi Oasis comprend une gamme éclectique d’invités, dont KIRBY, Leven Kali, Jamila Woods et Aaron Taylor.

Sur Lotus Glow, l’artiste soul-funk-r&b originaire des Caraïbes françaises et basée à Brooklyn combine sa production magistrale, ses talents vocaux et ses prouesses spectaculaires en matière de basse pour créer son œuvre la plus personnelle à ce jour – et aussi la plus politique. Pour Adi, les thèmes politiques sont inévitables. « Sur le plan thématique, mon nouvel album est intrépide, mais vulnérable, et aussi plus politique, parce que je suis une immigrante noire et que ce sont mes vérités ».

Le titre de l’album, Lotus Glow, résume le parcours d’Adi, tout en étant la manifestation de ses rêves futurs. « De la boue pousse le lotus », explique Adi, en référence aux nombreuses luttes qu’elle a surmontées dans sa vie, depuis son enfance dans les cités parisiennes jusqu’à sa condition de femme noire en Amérique. « Lotus Glow représente la fleur que je suis devenue, l’artiste que j’ai cherché à devenir tout au long de ma vie. La lueur est l’endroit où je vais aller ensuite. C’est mon destin. »

