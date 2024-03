A Livre ouvert / Singulier Pluriel Médiathèque du Bois fleuri Lormont, vendredi 26 avril 2024.

A Livre ouvert / Singulier Pluriel Lecture par la Compagnie Les Enfants du Paradis. Vendredi 26 avril, 16h00 Médiathèque du Bois fleuri Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T16:00:00+02:00 – 2024-04-26T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T16:00:00+02:00 – 2024-04-26T16:30:00+02:00

Accueillie en résidence à l’Espace culturel, la compagnie lormontaise Les Enfants du Paradis met en voix les albums des comités de lecture organisés par le Secteur Jeunesse de la médiathèque du Bois fleuri en partenariat avec les écoles de Lormont et avec le soutien de la Cité Éducative. Venez découvrir en avant-première un court extrait des lectures théâtralisées de Valérie Capdepont, Erik Baron et Louise Rousseau !

↓ Programme annuel Jeune public

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 59 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lormont.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.lormont.fr »}] [{« link »: « http://bit.ly/23JP24 »}]

Lecture