Anthony Kavanagh – Happy (Tournée) Théâtre Femina, 27 avril 2024, BORDEAUX.

Anthony Kavanagh – Happy (Tournée) Théâtre Femina. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 20:30 (2023-11-29 au ). Tarif : 38.0 à 42.0 euros.

PRODUC SON (PLATESV-R-2021-005989/6004) présente : ce concert Êtes-vous heureux ? Le monde n’a jamais eu autant besoin de rire. Heureusement, la providence nous a envoyé un homme venu du froid pour réchauffer nos cœurs et nous faire oublier nos soucis. Il a traversé l’Atlantique à la nage, abandonné sa femme, quitté ses enfants… tout ça pour vous faire rire, vous les Français (les Belges et les Suisses aussi !), alors vous avez tout intérêt à être au rendez-vous ! Anthony Kavanagh, l’humoriste-showman aux multiples talents et à l’énergie débordante, partagera avec vous tout ce qui le rend « HAPPY » ! 5 ans que vous ne l’avez pas vu, autant dire qu’il en a des histoires à vous raconter. Une chose est sûre, en sortant de son spectacle vous serez gonflé à bloc et à la question « Êtes-vous heureux ? » la réponse se lira facilement sur votre visage. Anthony Kavanagh

Théâtre Femina BORDEAUX 10, rue de Grassi Gironde

