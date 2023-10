Vide-greniers des Troubadours de Lesparre Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc Catégories d’Évènement: Gironde

Lesparre-Médoc Vide-greniers des Troubadours de Lesparre Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc, 27 avril 2024, Lesparre-Médoc. Lesparre-Médoc,Gironde Les Troubadours de la Tour organisent un vide-greniers sur les 2 jours.

2024-04-27 fin : 2024-04-28 . EUR.

Rue Pierre Curie Tour de l’Honneur

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Troubadours de la Tour organize a 2-day garage sale Los Trovadores de la Tour organizan una venta de garaje de 2 días Die Troubadours de la Tour organisieren an beiden Tagen einen Flohmarkt

