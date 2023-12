Marché hebdomadaire de Pauillac Place du Marche Pauillac, 27 avril 2024, Pauillac.

Pauillac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 08:00:00

fin : 2024-04-27 13:00:00

Le marché hebdomadaire se tient tous les samedis de 8h à 13h.

Venez découvrir les spécialités locales et régionales de nos différents commerçants..

Le marché hebdomadaire se tient tous les samedis de 8h à 13h.

Venez découvrir les spécialités locales et régionales de nos différents commerçants.

Le marché hebdomadaire se tient tous les samedis de 8h à 13h.

Venez découvrir les spécialités locales et régionales de nos différents commerçants.

.

Place du Marche

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-11-03 par OT Médoc-Vignoble