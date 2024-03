Les parcours du coeur Lacanau, vendredi 3 mai 2024.

Les parcours du coeur Lacanau Gironde

L’objectif Reconnecter chaque femme et homme avec une activité physique régulière et l’associer à la notion de plaisir. Bouger plus, c’est mettre toutes les chances de son côté pour améliorer sa qualité de vie et diminuer les risques cardiovasculaires (stress, hypertension artérielle, obésité…). C’est également prendre conscience de l’importance de pratiquer régulièrement, tous les jours de l’année !

Comment ? Marcher, courir, faire du vélo sans esprit de compétition notre challenge est de cumuler individuellement et chacun à son rythme un maximum de kilomètres qui viendront s’ajouter au compteur global, afin d’aller tous ensemble le plus loin possible !

Mobilisons-nous et relevons ensemble ce défi pour faire battre nos cœurs !

30 mn d’activité physique par jour (Recommandations de l’OMS 10 000 pas par jour)= 30% de réduction des risques d’accidents .

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine

