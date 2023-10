Théâtre : Guten Tag Mme Merkel ! 4 Route du Landat Cissac-Médoc, 3 mai 2024, Cissac-Médoc.

Cissac-Médoc,Gironde

Venez découvrir ce seul en scène « Guten Tag Mme Merkel » qui aborde avec humour et plusieurs personnage la vie de la politicienne allemande.

C’est l’histoire de cette politicienne sans charisme, comme elle aime à se définir elle-même, devenue la femme la plus puissante du monde. Avec une dizaine d’autres personnages à ses côtés, de Bismarck à Vladimir Poutine en passant par Nicolas Sarkozy, suivez sa vie de la chute du mur de Berlin jusqu’à la fin de sa carrière de chancelière, découvrant ainsi sous l’angle intime cette femme de pouvoir secrète à l’intelligence politique redoutable.

La programmation Culturelle 2023-2024 « Presqu’île de culture » est gérée par la Manufacture Médocaine pour la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île.

Billetterie en prévente dans les bureaux de l’Office de Tourisme Médoc-Vignoble et sur le site de la Manufacture Médocaine..

Come and discover this one-woman show « Guten Tag Mme Merkel », a humorous, multi-character take on the life of the German politician.

It’s the story of how this uncharismatic politician, as she likes to call herself, became the most powerful woman in the world. With a dozen other characters at her side, from Bismarck to Vladimir Putin to Nicolas Sarkozy, follow her life from the fall of the Berlin Wall to the end of her career as Chancellor, discovering from an intimate angle this secretive woman of power with formidable political intelligence.

The 2023-2024 « Presqu?île de culture » cultural program is managed by Manufacture Médocaine for the Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu?île.

Advance tickets available at the offices of the Médoc-Vignoble Tourist Office and on the Manufacture Médocaine website.

Venga a ver el espectáculo unipersonal « Guten Tag Mme Merkel », una visión humorística y llena de personajes de la vida de la política alemana.

Es la historia de cómo esta política poco carismática, como a ella le gusta llamarse, se convirtió en la mujer más poderosa del mundo. Con una docena de personajes a su lado, desde Bismarck hasta Vladimir Putin y Nicolas Sarkozy, siga su vida desde la caída del Muro de Berlín hasta el final de su carrera como Canciller, descubriendo desde un ángulo íntimo a esta mujer de poder reservado y formidable inteligencia política.

El programa cultural « Presqu’île de culture » 2023-2024 está gestionado por Manufacture Médocaine en nombre de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île.

Entradas anticipadas disponibles en las oficinas de la Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble y en la página web de Manufacture Médocaine.

Erleben Sie das Solo « Guten Tag Frau Merkel », das sich mit Humor und mehreren Charakteren mit dem Leben der deutschen Politikerin auseinandersetzt.

Es ist die Geschichte dieser uncharismatischen Politikerin, wie sie sich selbst gerne bezeichnet, die zur mächtigsten Frau der Welt wurde. Mit einem Dutzend anderer Figuren an ihrer Seite, von Bismarck über Nicolas Sarkozy bis hin zu Wladimir Putin, verfolgen Sie ihr Leben vom Fall der Berliner Mauer bis zum Ende ihrer Karriere als Bundeskanzlerin und lernen so diese geheime Machtfrau mit ihrer furchterregenden politischen Intelligenz aus einer intimen Perspektive kennen.

Das Kulturprogramm 2023-2024 « Presqu’île de culture » wird von der Manufacture Médocaine für die Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu’île verwaltet.

Kartenvorverkauf in den Büros des Office de Tourisme Médoc-Vignoble und auf der Website der Manufacture Médocaine.

