Lecture à haute voix « recueil de nos souvenirs » Médiathèque Saint-Sulpice de Faleyrens Saint-Sulpice-de-Faleyrens Gironde

La Médiathèque de Saint-Sulpice de Faleyrens vous invite chaleureusement à participer à son atelier lecture intitulé « Recueil de nos souvenirs », animé par les résidents de l’EHPAD Le Verger d’Anna de Saint-Terre.

Cet atelier est ouvert à tous, et vous aurez l’opportunité d’écouter et de partager des souvenirs précieux racontés par les résidents. Venez découvrir et célébrer la richesse des expériences vécues par chacun. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 16:30:00

fin : 2024-05-03

Médiathèque Saint-Sulpice de Faleyrens 1 Rue des Écoles

Saint-Sulpice-de-Faleyrens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine mediatheque@saintsulpicedefaleyrens.com

