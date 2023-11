André Manoukian SALLE BREMONTIER, 3 mai 2024, ARES.

André Manoukian SALLE BREMONTIER. Un spectacle à la date du 2024-05-03 à 20:30 (2023-12-13 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Carré Bellefeuille (R-2022-004232) présente ce spectacle Mercredi 13 décembre à 20h30 Avec André Manoukian (piano), Guillaume Latil (violoncelle), Mosin Kawa (tablas), Rostom Khachikian (duduk) et Dafné Kritharas (voix). Globetrotter et passeur de jazz, le pianiste est de retour avec un nouvel album personnel et mélodieux qui nous embarque dans la magie de l’Orient de ses ancêtres. Entre musiques du Levant et des Balkans, cet album est l’accomplissement d’un parcours riche, celui d’un homme à la culture musicale infinie, celui d’un artiste passionné, faisant le lien entre ses histoires personnelle, familiale et artistique. Réservation PMR : 01 55 18 54 00 André Manoukian

Votre billet est ici

SALLE BREMONTIER ARES 1 ROUTE DU TEMPLE Gironde

22.0

EUR22.0.

