Spectacle de danse : Boys don't cry

Marcheprime,Gironde

Boys don’t cry

Danse, de la Compagnie Hervé Koubi

Dans cette création familiale et ultra vitaminée construite à partir d’un texte de la créatrice de mode Chantal Thomas, Hervé Koubi interroge ses origines et son histoire profonde à travers une réflexion à la fois nostalgique, drôle et tendre.

Il offre à sept jeunes danseurs autodidactes l’occasion de montrer leur virtuosité, entre hip-hop, capoeira, danse de rue et danse contemporaine.

Aux sons du disco de Diana Ross, ils courent, sautent, virevoltent, nous emportant dans leur énergie débridée et effrénée pour une ode à la danse, à la famille et à la liberté.

Durée: 55 mn

Dès 7 ans

Tarif B : tarif plein 15€/ tarif réduit 12€/ tarif -12 ans 10€.

2024-05-03

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Boys don’t cry

Dance, by Compagnie Hervé Koubi

In this ultra-vitamin family creation, based on a text by fashion designer Chantal Thomas, Hervé Koubi questions his origins and deep history through a nostalgic, funny and tender reflection.

He gives seven young self-taught dancers the opportunity to showcase their virtuosity, between hip-hop, capoeira, street dance and contemporary dance.

To the sounds of Diana Ross disco, they run, jump and twirl, taking us along with their unbridled energy in an ode to dance, family and freedom.

Running time: 55 min

Ages 7 and up

Rate B: full price 15? / concessions 12? / under 12s 10?

Los chicos no lloran

Danza, de la Compagnie Hervé Koubi

En este espectáculo familiar ultravitaminado, basado en un texto de la diseñadora de moda Chantal Thomas, Hervé Koubi examina sus orígenes y su profunda historia a través de una reflexión nostálgica, divertida y tierna.

Ofrece a siete jóvenes bailarines autodidactas la oportunidad de demostrar su virtuosismo, combinando hip-hop, capoeira, danza callejera y danza contemporánea.

Al son de la música disco de Diana Ross, corren, saltan y giran, llevándonos con su energía desenfrenada en una oda a la danza, la familia y la libertad.

Duración: 55 minutos

A partir de 7 años

Tarifa B: general 15? / con descuento 12? / menores de 12 años 10?

Boys don’t cry

Tanz, von der Compagnie Hervé Koubi

In dieser familiären und ultra-vitaminreichen Kreation, die auf einem Text der Modeschöpferin Chantal Thomas aufbaut, hinterfragt Hervé Koubi seine Herkunft und seine tiefere Geschichte durch eine nostalgische, witzige und zugleich zärtliche Reflexion.

Er gibt sieben jungen autodidaktischen Tänzern die Gelegenheit, ihre Virtuosität zwischen Hip-Hop, Capoeira, Straßentanz und zeitgenössischem Tanz zu zeigen.

Zu den Klängen der Disco-Musik von Diana Ross rennen, springen und wirbeln sie herum und reißen uns mit ihrer ungezügelten Energie mit in eine Ode an den Tanz, die Familie und die Freiheit.

Dauer: 55 Min

Ab 7 Jahren

Tarif B: Voller Tarif 15 / Ermäßigter Tarif 12 / Tarif für Kinder unter 12 Jahren 10

