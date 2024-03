L’enfant qui voulait toucher le ciel Médiathèque François Mitterrand Bassens, vendredi 26 avril 2024.

L’enfant qui voulait toucher le ciel Lecture dessinée par Olivier Ka et Marion Duclos Vendredi 26 avril, 20h30 Médiathèque François Mitterrand Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T21:00:00+02:00

Nous suivons un enfant qui marche. Tous les jours de l’année, aux côtés de ses parents, il met un pied devant l’autre, et il avance, le long des routes, des chemins et des sentiers. L’enfant se demande pourquoi il marche. Ses réflexions et ses rêves vont influer sur le destin de cette petite famille nomade.

Un conte philosophique inédit, raconté par Olivier Ka et illustré en direct par la dessinatrice Marion Duclos, sur une musique originale de Thierry Cestac.

Spectacle dans le cadre du festival « Faites des Bulles ».

Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

lecture dessin