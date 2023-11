Marché hebdomadaire de Lesparre-Médoc 6 Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc, 11 novembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Le marché hebdomadaire a lieu le samedi matin, au pied de la Tour de l’Honneur.

Venez découvrir les spécialités locales et régionales de nos différents commerçants..

6 Rue Pierre Curie Parking de la Tour

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The weekly market takes place on Saturday mornings, at the foot of the Tour de l’Honneur.

Come and discover local and regional specialities from our various traders.

El mercado semanal tiene lugar los sábados por la mañana, al pie de la Tour de l’Honneur.

Venga a descubrir las especialidades locales y regionales de nuestros distintos comerciantes.

Der Wochenmarkt findet am Samstagmorgen am Fuße des Tour de l’Honneur statt.

Entdecken Sie die lokalen und regionalen Spezialitäten unserer verschiedenen Händler.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Médoc-Vignoble