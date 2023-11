Théâtre déambulatoire « Horizon » Plaine des sports La Garosse Saint-Sauveur, 27 avril 2024, Saint-Sauveur.

Saint-Sauveur,Gironde

La Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île soutient la création artistique en accueillant des artistes en résidence de création et en diffusant leurs spectacles. La Compagnie 24.92 est accompagnée dans ce cadre à travers la création de son nouveau spectacle « HORIZON » et c’est avec plaisir que la CdC propose cette 1ère représentation !

Le spectacle : Parti au Népal à la recherche de Marguerite, son amie disparue, Riton se retrouve sur les pentes de l’Everest en quête de réponses. Au cours de son ascension, les souvenirs remontent. Et plus l’oxygène se raréfie, plus la réalité se déforme, jusqu’à basculer dans un entre-deux mondes fantastique où le temps, les gens, les souvenirs vont s’entremêler. Une ascension émotionnelle en terrain plat qui invite le public à une expérience en pleine nature, au plus près des comédiens.

A partir de 10 ans – 90 min – sur réservation.

2024-04-27 fin : 2024-04-27 11:30:00. EUR.

Plaine des sports La Garosse

Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu?île supports artistic creation by hosting artists in creative residencies and presenting their shows. The Compagnie 24.92 is involved in the creation of its new show « HORIZON », and it is with great pleasure that the CdC offers this 1st performance!

The show: Riton has left for Nepal in search of his missing friend Marguerite, and finds himself on the slopes of Mount Everest in search of answers. As he climbs, memories come flooding back. And as oxygen becomes increasingly scarce, reality becomes more and more distorted, until he tumbles into a fantastic in-between world where time, people and memories become intertwined. An emotional ascent over flat terrain, inviting the audience to experience nature at close quarters with the actors.

Ages 10 and up – 90 min – booking required

La Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île apoya la creación artística acogiendo a artistas en residencia y presentando sus espectáculos. La Compagnie 24.92 recibe este apoyo a través de la creación de su nuevo espectáculo, « HORIZON », y es un placer para la CdC ofrecer esta primera representación

El espectáculo: Riton parte hacia Nepal en busca de su amiga desaparecida Marguerite, y se encuentra en las laderas del Monte Everest en busca de respuestas. A medida que asciende, los recuerdos le invaden. Y a medida que el oxígeno se hace más y más escaso, la realidad se distorsiona más y más, hasta que cae en un fantástico mundo intermedio donde el tiempo, la gente y los recuerdos se entrelazan. Una escalada emocional por un terreno llano que invita al público a vivir la naturaleza de cerca con los actores.

A partir de 10 años – 90 min – reserva obligatoria

Die Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu’île unterstützt das künstlerische Schaffen, indem sie Künstler in Residenzen aufnimmt und ihre Aufführungen zeigt. Die Compagnie 24.92 wird in diesem Rahmen bei der Kreation ihres neuen Stücks « HORIZON » unterstützt, und die CdC freut sich, diese erste Aufführung anbieten zu können!

Das Stück: Auf der Suche nach seiner verschwundenen Freundin Marguerite ist Riton nach Nepal gereist und findet sich auf der Suche nach Antworten an den Hängen des Mount Everest wieder. Während er aufsteigt, kommen die Erinnerungen hoch. Und je knapper der Sauerstoff wird, desto mehr verzerrt sich die Realität, bis er schließlich in eine fantastische Zwischenwelt abtaucht, in der Zeit, Menschen und Erinnerungen miteinander verschmelzen. Ein emotionaler Aufstieg in flachem Gelände, der das Publikum zu einem Erlebnis in der freien Natur einlädt, ganz nah an den Schauspielern.

Ab 10 Jahren – 90 Min. – mit Reservierung

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Médoc-Vignoble