Éléonore Fourniau « Neynik » Rocher de Palmer Cenon

Éléonore Fourniau « Neynik » Avec son instrument atypique, la vielle à roue, et sa voix puissante, Éléonore Fourniau est devenue une interprète reconnue des musiques kurdes et alévies. Elle présente son premier album,… Vendredi 26 avril, 21h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 16€ | Tarif abonné : 13€ | L’Infidèle : 14€ | Tarif guichet : 17€

Avec son instrument atypique, la vielle à roue, et sa voix puissante, Éléonore Fourniau est devenue une interprète reconnue des musiques kurdes et alévies. Elle présente son premier album, accompagné de quatre musiciens. La musique d’Eléonore Fourniau est le fruit de son imprégnation au sein des communautés kurdes et alévies. Sa programmation au Newroz (nouvel an) sur la grande scène de Diyarbakir en 2022 devant près d’un million de personnes marque cette consécration. Avec Neynik, son premier album, cette artiste engagée met à l’honneur la richesse culturelle des quatre régions et des différents dialectes kurdes. Dans son répertoire se mêlent mélodies profanes ou sacrées, airs de danses… dont la richesse sonore est ici confiée à un quintet d’exception, reflet d’une musique sans frontières ; à l’instar du souffleur de vents breton Sylvain Barou, du multi-instrumentiste catalan Efren Lopez, du percussionniste spécialiste des musiques des Balkans, Ersoj Kazimov, et du contrebassiste grec Apostolos Sideris.

