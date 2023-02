WARNA, LES COULEURS DU MONDE PAUL B. – MASSY, 24 mai 2023, MASSY.

WARNA, LES COULEURS DU MONDE PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2023-05-24 au 2023-05-24 15:00. Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

ATMAC Lic. 1-PLATESV-R-2022-04745 à partir de 3 ans D’origine indonésienne, Serena Fisseau explore les possibilités infinies de la voix à travers des projets personnels et des spectacles jeune public (dont le très beau D’une île à l’autre, que nous avions accueilli à Paul B).Aux côtés de David Gubitsch, spécialiste de la musique à l’image et multi-instrumentiste, elle mêle dans Warna, voix chantée en indonésien et voix parlée pour raconter des légendes du monde. A travers 4 courts films d’animation, qui évoquent tour à tour un mariage festif, des singes farceurs, la neige enchantée, c’est à un véritable voyage sonore et visuel, teinté de mille matières et couleurs que Warna nous convie. EUR12.0 12.0 euros

Votre billet est ici

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC 91300

ATMAC Lic. 1-PLATESV-R-2022-04745

à partir de 3 ans

D’origine indonésienne, Serena Fisseau explore les possibilités infinies de la voix à travers des projets personnels et des spectacles jeune public (dont le très beau D’une île à l’autre, que nous avions accueilli à Paul B).Aux côtés de David Gubitsch, spécialiste de la musique à l’image et multi-instrumentiste, elle mêle dans Warna, voix chantée en indonésien et voix parlée pour raconter des légendes du monde. A travers 4 courts films d’animation, qui évoquent tour à tour un mariage festif, des singes farceurs, la neige enchantée, c’est à un véritable voyage sonore et visuel, teinté de mille matières et couleurs que Warna nous convie.

.2023-05-24.

Votre billet est ici