STEVE’N’SEAGULLS Paul B Massy, mardi 19 novembre 2024.

Quelqu’un a eu l’idée de combiner bluegrass, musique folklorique finlandaise et rock/metal. Le résultat fut et est depuis Steve’n’Seagulls. Le groupe que vous ne saviez pas que vous avez loupé, mais que vous savez maintenant que vous voulez réentendre. Originaires de Finlande, cette joyeuse bande roule plus fort et plus vite que jamais.Pour résumer : en 2014, le groupe a tourné trois clips en direct d’une ferme. La deuxième, leur nouvelle version fraîche du classique de AC/DC, Thunderstruck, a fait sensation sur internet. Soudain, ce groupe de mouettes s’est retrouvé en tournée dans le monde entier, enregistrant un album et tournant plus intensément que jamais. Jusqu’à présent, les quatre albums de Steve’n’Seagulls ont atteint les classements des albums en Finlande et le classement bluegrass de Billboard. A l’automne 2024, le groupe revient en tournée en France avec de nouveaux titres !

Tarif : 26.40 – 26.40 euros.

Début : 2024-11-19 à 20:30

Réservez votre billet ici

Paul B 6, ALLÉE DU QUEBEC 91300 Massy 91