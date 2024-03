Le Labo 2023-2024 Paul B Massy, vendredi 31 mai 2024.

Le Labo 2023-2024 Soirée de restitution Vendredi 31 mai, 20h00 Paul B Entrée libre

Début : 2024-05-31T20:00:00+02:00 – 2024-05-31T22:30:00+02:00

Le Labo c’est LE temps fort qui met en lumière quelques projets menés durant la saison, au contact des artistes, avec des habitants, musiciens, musiciennes (ou pas). Nous vous invitons à venir les découvrir à l’occasion d’une soirée conviviale et joyeuse !

Au programme, une collaboration entre les élèves des conservatoires de la Communauté Paris-Saclay et le groupe de jazz électro Daïda, le nouveau spectacle du Chœur Paul B, la fanfare de Paul B née cette saison et d’autres surprises à venir !

LE PARIS-SACLAY ORCHESTRA & DAÏDA

Cette saison les élèves des conservatoires en réseau de la Communauté Paris-Saclay ont travaillé, sous la coordination de Mathieu Blanc, sur le répertoire du groupe Daïda, un jazz moderne et vivant qui emprunte son énergie aux musiques technos et fait le pont entre jazz et musiques actuelles.

CHŒUR PAUL B

Avec Melody Linhart et Manon Iattoni

Composé d’une trentaine de chanteur·euse·s, le Chœur Paul B travaille depuis 2017 sur un répertoire « musiques actuelles » en lien avec la programmation de Paul B. Cette formation vocale chaleureuse vous partagera son travail accompli cette saison avec notamment ses reprises de Bertrand Belin, Jeanne Added, Aurus, Philippe Katerine…

FANFARE PAUL B

Avec Simon Balleyguier et Yan Schumacher

Née cette saison, la Fanfare Paul B travaille sur un répertoire funk, New-Orleans, afrobeat, rock ou musiques des Balkans qui vous sera présenté à l’occasion d’un concert festif !

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY

