La Yegros Paul B Massy, jeudi 23 mai 2024.

La Yegros nu-cumbia Jeudi 23 mai, 20h30 Paul B Plein 22€ / Réduit – Adhérents 18€ / Abonnés 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T20:30:00+02:00 – 2024-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-23T20:30:00+02:00 – 2024-05-23T23:00:00+02:00

Le folklore 2.0 de La Yegros, nourri de son inspiration bigarrée, aussi bien tendre qu’exalté est un savant mélange de sonorités. Tantôt empruntées à la région de ses parents où les bals sont ambiancés au son du chamamé (mélange de polka et de musique guarani), du carnavalito (un folklore andin) qu’à sa ville natale de Buenos Aires dont les nuits sont rythmées par les basses du dancehall et de musiques électroniques. Son prochain album, à paraître en mars 2024, pousse plus loin encore ce détonnant mélange avec la scène en ligne de mire. L’occasion rêvée pour « la reina de la nu-cumbia » de déployer sa nature généreuse, son énergie inépuisable, sa personnalité exubérante et son enthousiasme communicatif.

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

