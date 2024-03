Festival Fetkann Collège Blaise Pascal Massy, vendredi 24 mai 2024.

Festival Fetkann Le Festival FETKANN! est un marronnage Culturel crée à l’occasion du cent cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage. 24 – 26 mai Collège Blaise Pascal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T09:00:00+02:00 – 2024-05-24T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T09:00:00+02:00 – 2024-05-26T19:00:00+02:00

Le Festival FETKANN! est un marronnage Culturel crée à l’occasion du cent cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage.

Il présente trois types d’animations : Café-débats, Foires culturelles, Concerts.

Il a pour vocation de traiter et de débattre des questions suivantes :

Histoire, Mémoire et citoyenneté

Economie et échanges ici et là-bas

Vie associative, artisanat et création d’entreprise

Promotion culturelle : littérature, contes, musique, gastronomie, partage des cultures et saveurs

Collège Blaise Pascal 2 allée d’Ajaccio 91300 Massy Massy 91300 Essonne Île-de-France