REMEMBER STAN GETZ Paul B Massy, mercredi 22 mai 2024.

Stan Getz a profondément marqué l’histoire du jazz, laissant une empreinte de titan dans l’histoire de cette musique. Des bossas brésiliennes (Girl from Ipanema, Desafinado) aux rencontres avec Chet Baker ou Gary Burton, des orchestrations pour cordes au cool jazz en passant par le swing le plus brûlant, son œuvre est protéiforme mais toujours marquée par l’obsession de la beauté plus que par l’envie d’inventer un langage complexe. Marquée par l’obsession du son. Un idéal de son. The Sound, son surnom, témoigne de cette forme de quintessence atteinte, un son reconnaissable entre mille, à la signature unique. Un son ample et ourlé, doux même dans les tempos rapides, un vibrato d’une tendresse à vous filer des frissons. Sylvain Rifflet, saxophoniste ténor de la trempe des plus grands et fan assumé de Getz a réuni un orchestre pléthorique en forme de « all-star » pour lui rendre un vibrant hommage.Des grands classiques des années Verve aux ultimes enregistrements avec Abbey Lincoln en passant par l’éphémère collaboration avec Eddy Louiss, René Thomas et Bernard Lubat, et une bonne dose de bossa, Sylvain Rifflet a choisi de puiser la matière de cet hommage dans différentes « périodes » de la carrière de Stan Getz, faisant fi de la chronologie pour favoriser l’émotion, et rendre un juste hommage à celui qui aimait à croire que, de sa vie, il n’avait jamais joué une seule note qu’il n’ait eu une juste raison de faire entendre.Sylvain Rifflet : saxophone ténor, direction, arrangements, Célia Kaméni : voix, Airelle Besson : trompète, Julien Lourau : saxophone ténor, Nelson Veras : guitare, Pascal Schumacher : vibraphone et marimba, Jef Ballard : batterie, Florent Nisse : contrebasse, Rémi Rière : violon, Akémi Fillon : violon, Ariana Smith : alto, Simon Dechambre : violoncelle

Tarif : 26.40 – 26.40 euros.

Début : 2024-05-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

Paul B 6, ALLÉE DU QUEBEC 91300 Massy 91