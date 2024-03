Salon du livre de Mémoires Collège Blaise Pascal Massy, vendredi 24 mai 2024.

Salon du livre de Mémoires Pourquoi un salon du livre des mémoires ? Faire vivre les mémoires entre elles, toutes les mémoires, la mémoire de l’esclavage, la mémoire de la shoah. 24 – 26 mai Collège Blaise Pascal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T09:00:00+02:00 – 2024-05-24T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T09:00:00+02:00 – 2024-05-26T19:00:00+02:00

Pourquoi un salon du livre des mémoires ?

Faire vivre les mémoires entre elles, toutes les mémoires, la mémoire de l’esclavage, la mémoire de la shoah.

Donner à Massy, en Essonne, un espace de promotion du livre de mémoires, aux autrices, aux auteurs, aux libraires et aux éditeurs, en invitant les collégiens, les lycéens et leurs parents à cette grande fête du livre et de la lecture. Aussi essentiel pour comprendre le monde et mieux vivre ensemble

Collège Blaise Pascal 2 allée d’Ajaccio 91300 Massy Massy 91300 Essonne Île-de-France