La Grande Table ! Paul B Massy, mercredi 29 mai 2024.

La Grande Table ! concert gastronomique Mercredi 29 mai, 20h00 Paul B Plein 40€ / Réduit – Adhérents 35€ / Abonnés 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-29T20:00:00+02:00 – 2024-05-29T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-29T20:00:00+02:00 – 2024-05-29T23:00:00+02:00

Dans le cadre de Massyrama 2024 « Manger c’est culturel », Paul B présente : La Grande Table !

Quelle musique accorder à un plat ? Et à l’inverse quel plat, pour mettre en bouche une pièce musicale ?

Conçu en trois actes (entrée – plat – dessert), ce spectacle d’un genre nouveau associe un chef cuisinier et un compositeur pour une création en écho, un dialogue de vagues sonores et de crépitements gustatifs, une correspondance entre la verdeur, le touché, l’acidité, le mélodique, le croquant, le vibratoire, etc. Du côté des notes musicales et des vibrations ondulatoires, ce sera Joce Mienniel, le talentueux flûtiste déjà aperçu à Paul B qui réunira à ses côtés un quartet musical de haut vol. Du côté des notes gustatives, un·e jeune chef·fe, dont l’identité vous sera dévoilée début 2024, jouera sous vos yeux sa partition créative. Assemblage, alliance des goûts, des couleurs, vitesse d’exécution, force gustative, longueur en bouche et en ouïe, beauté visuelle, finesse du détail et des sons, les deux créations s’appelleront, se questionneront et se répondront tout au long de cette expérience sensorielle réjouissante que nous vous proposons de découvrir en montant à bord de cette grande table !

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

