La Traviata

De Giuseppe Verdi

Mêlant amour, rédemption, fatalité et sens théâtral, tout le génie de Verdi se retrouve dans ces personnages touchants de sincérité. La présence obsédante de Violetta, qui porte en elle une douleur incommensurable, parvient à nous émouvoir profondément. Œuvre psychologique intense, c’est surtout une grande histoire d’amour et de sacrifice, suivie d’une réconciliation qui survient trop tard…

Dans la mise en scène du talentueux Oriol Tomas, les amours de Violetta et Alfredo seront relatées dans un décor aérien, tout en courbes et en couleurs brillantes, où les projections permettent de passer d’un lieu à l’autre. Sans vouloir transposer le récit dans un contexte historique précis, le metteur en scène s’est inspiré de l’énergie qui animait Paris au début des années 1900 à cause de l’Exposition Universelle.

Distribution

Direction musicale : Dominique Rouits

Mise en scène : Oriol Tomas

Chorégraphie : Lucie Vigneault

Décors : Simon Guibault

Costumes : Sébastien Dionné

Lumières : Erwann Bernard

Vidéo : Félix Fradet-Faguy et Philippe Marquis

Violetta Valéry

Erminie Blondel

Alfredo Germont

Raffaele Abete

Giorgio Germont

Simone del Savio

Flora Bervoix

Emma Parkinson

Annina

Simona Caressa

Gastone

Rémy Mathieu

Il Marchese d’Obigny

Frédéric Concalves

Il Barone Douphol

François Harismendy

Dottor Grenvil

Tomislav Lavoie

Orchestre de l’Opéra de Massy

Chœur Unikanti, Maîtrise des Hauts-de-Seine (direction Gaël Darchen)

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy 91300 Essonne Île-de-France 0160131313 http://www.opera-massy.com L'Opéra de Massy est un ensemble architectural agréable et moderne fondé et dirigé en 1993 par Jack-Henri Soumère. Première structure à être labellisée « scène conventionnée lyrique », l'Opéra de Massy s'affirme aujourd'hui comme un lieu de production artistique de référence et participe à une action de développement culturel à l'échelle régionale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-24T20:00:00+02:00 – 2024-05-24T22:00:00+02:00

2024-05-28T20:00:00+02:00 – 2024-05-28T22:00:00+02:00

© Opera de Québec