LA YEGROS Paul B Massy Catégorie d’Évènement: Massy LA YEGROS Paul B Massy, 23 mai 2024, Massy. L’artiste la plus magnétique du continent sud-américain revient avec un nouvel album dont la sortie est prévue en mars 2024 ! Couronnée reine de la nu-cumbia, La Yegros ne s’est pas endormie sur ses lauriers. Entourée par les mêmes complices qui l’épaulent depuis une dizaine d’années, mais désireuse de se renouveler, elle s’est attelée à l’enregistrement de son quatrième album, qui tranche dans sa discographie. Quoique son folklore personnel est toujours enraciné dans les expressions populaires sud-américaines, La Yegros absorbe désormais les musiques contemporaines mondialisées, tout en abordant des sujets intimes, souvent mélancoliques voire douloureux, qu’elle surmonte avec le même ressort qui l’anime en concert.

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-05-23 à 20:30
Réservez votre billet ici
Paul B
6, ALLÉE DU QUEBEC
91300 Massy

