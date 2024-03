Les apéros-savants : Stan Getz par Sylvain Rifflet Paul B Massy, mardi 14 mai 2024.

Les apéros-savants : Stan Getz par Sylvain Rifflet Conférence Mardi 14 mai, 19h30 Paul B Entrée libre, réservations conseillées

Début : 2024-05-14T19:30:00+02:00 – 2024-05-14T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-14T19:30:00+02:00 – 2024-05-14T21:00:00+02:00

Quelques jours avant le concert Remember Stan Getz, nous vous invitons à vous joindre à un apéro-savant à Paul B, autour du plus célèbre ténor de l’histoire du jazz !

Le musicien Sylvain Rifflet s’est intéressé à la vie tumultueuse du saxophoniste. À travers l’écoute d’une quinzaine de titres et sous la forme d’une rencontre d’une heure, il vous livrera le récit analytique et anecdotique de l’œuvre et de la vie rocambolesque de celui qu’on appelait The Sound.

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France

