LYSISTRATA / PENICHE Paul B Massy, vendredi 24 mai 2024.

LYSISTRATA / PÉNICHE / THIS WILL DESTROY YOUR EARSPour cette 9ème Paul Brings the Noise organisée en partenariat avec Le Club de Smurf, nous vous proposons un tour de France tonitruant en compagnie de trois trios de chez nous et bien décidés à faire vibrer la scène du club de Paul B !Quatre ans après leur dernier opus « Breath In/Out », on ne peut que se réjouir du retour de Lysistrata ! Le projet rock noise revient fin 2023 dans nos oreilles avec un single « Horns » annonciateur d’un nouvel album à paraitre dans l’année 2024. Un opus encore plus libre, avec un changement de paradigme courageux : asymétrie, dissonance, murs du son, labyrinthes noise et émotion frontale sont au programme !Le trio Péniche ne propose pas une promenade de croisière mais plutôt une aventure agitée en haute mer ! Jouant un post-punk instrumental aux accents math-rock, leur premier album dont la sortie est prévue au printemps 2024 va littéralement enchanter les oreilles curieuses de mondes imaginaires et amatrices de sonorités joyeusement étourdissantes. This Will Destroy Your Ears : vous êtes prévenu-e-s ! Le trio landais que l’on pourrait penser venir de Manchester aime beaucoup les gens, il a juste tendance à leur dire beaucoup trop fort. Inspiré par la nouvelle scène rock anglaise, le groupe mélange, s’aventure, hurle ou susurre en anglais, sur les territoires de ce qu’il définit comme un mélange de Ghost-punk et de Rough pop. « Everybody knows Mickey », sorti en 2022, est un concentré post-punk déroutant et percutant.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:30

Paul B 6, ALLÉE DU QUEBEC 91300 Massy 91