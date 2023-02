Tropical Club / GUTS (Dj set) + Guests VV – Voûte Virgo Art & Comptoir, 31 mars 2023, Marseille.

Tropical Club / GUTS (Dj set) + Guests Vendredi 31 mars, 21h00 VV – Voûte Virgo Art & Comptoir

16€

VV – Voûte Virgo Art & Comptoir 12 Quai de la Tourette, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Si vous avez raté le début… D’abord caché dans les crédits des pochettes de disques à la rubrique “composition et production”, Guts a assuré sa renommée de beatmaker en taillant la bande-son d’Alliance Ethnik, de Big Red ou des Svinkels.

En solo depuis 2007 et son album “Le Bienheureux” (Wax On Records), il a ensuite élargie sa palette musicale avec “Freedom”, un disque plus sombre mais aussi plus construit sorti sur son propre label Pura Vida. Exilé à Ibiza, c’est depuis son île des Baléares qu’il publiera en 2011 “Paradise For All”, sur le label qui est encore à ce jour le sien, Heavenly Sweetness. And The Living Is Easy, I Want You Tonight, Brand New Revolution : chacun des albums recelait un titre devenu depuis classique.

Depuis 2013, il concocte avec son complice Mambo, les compilations Beach Diggin’, vouées à la découverte de galettes rares et ensoleillées. Depuis que le hip hop est entré dans sa vie par effraction, quelque part dans les années 80, Guts lui a consacré tout son temps et son énergie. Ciselant pour lui des milliers de samples, passant des nuits à la recherche du beat parfait ou de la mélodie justement calée, le regard dirigé vers l’Ouest, en direction du Bronx.

Alors, en 2014, après vingt-cinq ans d’une dévotion sans faille, il se décide à magnifier cette musique qui, par la richesse et la qualité des sources utilisées, a fait de lui le producteur qu’il est. Cette musique qui l’a rendu aussi curieux qu’exigeant et aussi ouvert que raffiné. MPC sous le bras, Guts est allé enregistrer à la Mecque New-Yorkaise.

Car, balayer la France et une partie de l’Europe avec un live-band pour porter sur scène ses classiques mais aussi les titres rutilants de Hip Hop After All (Open Wide, Man Funk, Want It Back…) l’avait conforté dans une idée plus que présente dans un coin de sa tête : faire un album où les proportions 80 % samples et programmation / 20 % live seraient inversées, le faisant passer de faiseur de grooves programmés à chef d’orchestre d’un collectif.

Repoussant sa perpétuelle exploration musicale pour aller vers l’électro-funk, l’afro-disco, le jazz spatial, Guts ne s’est rien interdit pour composer ETERNAL, album qui sort en 2016, résultat d’une distillation créative entre les membres du live band de Hip Hop After All (Florian Pellissier aux claviers, Greg F. à la guitare, Kenny Ruby à la basse, Tibo Brandalise à la batterie, Leron Thomas, trompette et chant) et les nouveaux éléments Tanya Morgan et Lorine Chia. Et c’est aux commandes de ce groupe nouvelle génération qu’il sortira en 2017 son EP “Stop The Violence”.

2017 sera également l’année où, avec son partenaire Mambo, Guts sortira Beach Diggin’ 5, un ultime chapitre qui viendra clore une série de compilations qui aura illuminé bien des étés.

En 2019, c’est d’abord l’idée d’un retour à ses fondamentaux de beatmaker qui s’était installée dans l’esprit de Guts. Un retour aux samplers et au séquençage.Guts l’a finalement remis en dessous de sa pile d’idées et en a fait remonter une autre, celle de faire un album radicalement différent des précédents. Expérimental, ensoleillé, qui explorerait toutes ces vibrations venues de l’hémisphère sud que Guts collecte depuis des années en s’adonnant à sa passion du diggin’. Celles avec lesquelles il embrase ses dj sets, celles qu’il a patiemment collectées sur les cinq volumes de ses compilations Beach Diggin’. Un album afro-tropical.

Pour mettre des poèmes en musique ou apporter une pointe d’humour. Voyager entre Brésil, Caraïbes et Afrique. Perdre le sens de l’orientation dans une transe afro, entre le vrombissement de la basse et les percussions tournoyantes, se déhancher jusqu’à déshydratation sur du funk coriace, onduler en douceur sur un jazz-funk brésilien.

Comme dans un voyage en biplan, contempler Haïti, Trinidad et les Antilles, admirer Cameroun, Guinée et Burkina. Survoler la forêt amazonienne, spectateur de sa luxuriante végétation. Guts est aux commandes de l’appareil. Sur la carlingue, une fresque colorée et généreuse annonce le nom de ce nouvel album : PHILANTROPIQUES.

