Shiken / The Butcher Project L’intermediaire Marseille, vendredi 26 avril 2024.

Shiken / The Butcher Project ♫♫♫ Vendredi 26 avril, 20h00 L’intermediaire 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T20:00:00+02:00 – 2024-04-26T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-26T20:00:00+02:00 – 2024-04-26T23:59:00+02:00

Shiken (Punk Hardcore Grenoble)

Fondé en 2007, le groupe évolue depuis 2017 vers un son encore plus punk et plus brut dans les textes. Shinken déploie donc un hardcore aussi groovy qu’énergique dans une ambiance aussi positive que rabelaisienne.

https://shinkenhardcore.bandcamp.com/…/fair-weather…

The Butcher Project (Hardcore Trash Marseille)

https://thebutcherproject.bandcamp.com/

+ Guest

PAF 5€

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://shinkenhardcore.bandcamp.com/…/fair-weather »}, {« link »: « https://thebutcherproject.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]