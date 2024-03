ENKORE FAIT SON KARNAVAL Cabaret Aleatoire Marseille, vendredi 26 avril 2024.

ENKORE FAIT SON KARNAVAL ♫TECHNO♫ Vendredi 26 avril, 23h00 Cabaret Aleatoire A partir de 8,56€ en pré-vente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T23:00:00+02:00 – 2024-04-27T05:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T23:00:00+02:00 – 2024-04-27T05:00:00+02:00

enKore fait son Karnaval

Et si on faisait une grosse fête ?

Tickets : https://shotgun.live/fr/events/en-kore-fait-son-karnaval

L’espace d’une nuit, nous allons apporter un festival de couleurs et de sourires au Cabaret Aléatoire. C’est une chance incroyable pour nous de pouvoir venir propager notre amour des soirées techno joyeuses et de ramener notre communauté bienveillante dans cette enceinte mythique. Et pour sublimer le tout, quoi de mieux que d’inviter l’un des piliers de cette techno dansante et percutante espagnole, el señor Andres Campo, pour sa toute première date à Marseille !

Côté visuel, c’est la team de Magic Carpet Visuals qui vous en mettra plein les yeux grâce à une scénographie décalée et un mapping complètement psyché.

La cerise sur le gâteau ? Ce sera vous, les ravers, vêtus de vos plus beaux costumes de carnavaliers.

Andres Campo (Ei8HT, Drumcode, Second State, Filth on Acid)

Il était déjà l’un des DJs et producteurs les plus aimés de l’Espagne, Andres Campo est à présent reconnu à l’international pour son talent, la qualité de ses tracks et sa résidence dans la mythique “Techno Cathédrale” du club barcelonais Florida 135.

Cofondateur du label Ei8ht avec son ami Eats Everything, il a en parallèle signé quelques unes de ses tracks sur Drumcode, Filth on Acid, Mindshake, Second states, Suara, …

Son énergie débordante et communicative en parfait accord avec notre fou Karnaval, lui a permis de se produire durant la dernière année du Space à Ibiza, ainsi que sur les plus grandes scènes techno de la planète : Printworks, RESISTANCE, Zurich Street Parade, Tomorrowland, Dockyard Festival ADE, Mysteryland, Monegros (dont le closing en 2023). Cette année ce sont les Pays Bas qui l’accueillent avec sa première date à l’Awakenings summer.

Il était important d’avoir à nos côtés un artiste à l’image de notre collectif : attachant, souriant et ouvert au public !

Closing Monegros 2023 : https://www.youtube.com/watch?v=CBxsSrOaoQg

SC : https://soundcloud.com/andrescampo

IG : https://www.instagram.com/andrescampo/

FB: https://www.facebook.com/ACampoOfficial/

Ben [On Air] (enKore)

“Il faut que ça groove!” Amateur de son hardgroove comme de M.I.T.A, Omis ou Tenzella, mais également des sonorités plus lourdes et mélodiques des labels Second State, KD Raw et Tronic, Ben [On Air] est un dj et producteur ancré dans une techno dansante et joyeuse.

Régulièrement programmé à l’affiche des grands festivals marseillais, seul ou avec son collectif enKore, il a déjà eu l’honneur de partager la scène avec quelques monstres comme : Fjaak, I Hate Models, Marcel Dettmann, Octave one, Pan Pot.

Sa capacité d’adaptation et sa lecture du public, lui permettent de passer d’un style à un autre avec une grande aisance et de jouer dans des lieux et à des horaires radicalement opposés.

Contest CRG : https://www.youtube.com/watch?v=ULOMOVROcL4

SC : https://soundcloud.com/ben-on-air/

IG : https://www.instagram.com/ben.on.air/

FB: https://www.facebook.com/BenOnAirMusic/

Flow (enKore)

Flow, étoile montante du collectif qu’elle a intégré en 2022, est une artiste engagée naviguant entre la house et la techno, avec une essence groovy et frappante. Elle est déterminée à faire briller EnKore au-dessus des étoiles.

Grande diggeuse, elle est toujours en recherche de nouveaux sons pour surprendre le public et faire évoluer ses goûts musicaux. Sa touche de féminité peut s’entendre au travers de sa passion pour la musique et se distille dans la construction de ses sets.

SC : https://soundcloud.com/flowenkore

IG : https://www.instagram.com/flo_w_1_3

Francis (enKore)

Francis a découvert cet univers électronique au tout début des années 2000. Amateur de Kicks lourds avec un besoin de groove se devant de prédominer, il peut autant aller creuser une techno Berlinoise, qu’une house bien anglaise ou encore une tech-house pêchue Italienne…

Ces dernières années on a pu le croiser sur le Delta Festival, Acontraluz ou encore la Groove Garden, mais aussi sur les clubs de Montpellier, Marseille et Avignon.

Aimant se surprendre lui-même à jouer des sons et styles différents, il y a des chances pour que le voyage soit inattendu.

SC: https://soundcloud.com/fr6-1

IG : https://instagram.com/francis_ofm

FB : https://www.facebook.com/Francisofficialmusic

INFORMATIONS

– Early 8€ + Frais

– Regular 10€ + Frais

– Late 12€ + Frais

Billets Disponibles Maintenant : https://shotgun.live/fr/events/en-kore-fait-son-karnaval

Qui dit Karnaval dit communion entre toutes et tous. Nous comptons sur tous les participants pour faire perdurer cette bienveillance qui caractérise nos évènements précédents.

Cette soirée ne peut avoir de nom “fête” que si le respect est total.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/en-kore-fait-son-karnaval »}] [{« link »: « https://shotgun.live/fr/events/en-kore-fait-son-karnaval »}, {« data »: {« author »: « Andres Campo », « cache_age »: 86400, « description »: « ANDRES CAMPO @ MONEGROS DESERT FESTIVAL 2023 – CLOSING SET – MAIN ROOMnThanks to @KaseOTVOficial nDownload/Stream – https://bit.ly/AndresCampo-Closing-Monegros2023 », « type »: « video », « title »: « ANDRES CAMPO @ MONEGROS DESERT FESTIVAL 2023 – CLOSING SET – MAIN ROOM », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/CBxsSrOaoQg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=CBxsSrOaoQg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCoYz1-jo0x0tqNjoD5sWVpw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=CBxsSrOaoQg »}, {« data »: {« author »: « ANDRES CAMPO », « cache_age »: 86400, « description »: « Florida135 @ei8htrecords Booking: fran@b4bookings.net Drumcode, Filth on Acid, Second State, Intec, Rukus, Florida Music, Edible, Suara, Mood, Odd Recordings, ToolRoom, Phobiq, Glasglow Underground, S », « type »: « rich », « title »: « ANDRES CAMPO », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-IYapMSZbxov7yvBY-9mmObA-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/andrescampo », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/andrescampo », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/andrescampo »}, {« link »: « https://www.facebook.com/ACampoOfficial/ »}, {« data »: {« author »: « Ben On Air », « cache_age »: 86400, « description »: « This set was recorded at home, to take part in the competition organized by the french collective : Caisson Gauche, in January 2024. », « type »: « video », « title »: « Ben [On Air] – Caisson Gauche Kahos IV – Contest », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ULOMOVROcL4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ULOMOVROcL4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCAiszGGgkRcKoFUNVUXB91g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=ULOMOVROcL4 »}, {« data »: {« author »: « Ben [On Air] », « cache_age »: 86400, « description »: « DJ / Producer From Marseille 2023 16/12 Le son des Karillons – MRS 11/11 Free-ky Circus – MRS 01/10 enKore Les calages – MRS 16/09 Ru00eave Party – AVN 02/09 ChouRave – MRS 26/08 enKore te laisse pas deh », « type »: « rich », « title »: « Ben [On Air] », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-RJLlBH7XwVcGnaWr-1aNCzg-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/ben-on-air », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/ben-on-air », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/ben-on-air/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/BenOnAirMusic/ »}, {« data »: {« author »: « Flow », « cache_age »: 86400, « description »: « T E C H N O ud83dudc7d. Dj u26abufe0fu25fdufe0fu26abufe0f Collectif enKore ud83cudf08 », « type »: « rich », « title »: « Flow », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-RohlI8nQkEthwbl3-M7ycUg-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/flowenkore », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/flowenkore », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/flowenkore »}, {« data »: {« author »: « francis », « cache_age »: 86400, « description »: « Grooving since 2000 … and keep going », « type »: « rich », « title »: « francis », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-pv2zktLvbIeI9vMP-Zwz51A-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/fr6-1 », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/fr6-1 », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/fr6-1 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Francisofficialmusic »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]