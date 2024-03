Scorpio Qveen présente Qveen House Makeda Marseille, vendredi 26 avril 2024.

QVEEN HOUSE, c’est le rendez-vous musical de Scorpio Qveen au Makeda.

Vendredi 26 Avril, Scorpio Qveen célèbrera la sortie de son deuxième EP “COURONNE” sur Maraboutage Records, label éponyme du collectif artistique dans lequel elle évolue depuis de nombreuses années.

QVEEN HOUSE est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’univers musical de l’artiste Scorpio Qveen, et son amour pour la culture jamaïcaine et caribéenne.

Pour sa release party le Vendredi 26 Avril, Scorpio Qveen invite Wino? (Live) , Lorkestra (Marseille) et Marina Rabita (Montpellier) pour un moment de partage et de fête au Makeda, sans oublier la Qveen en live qui présentera son nouvel EP.

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 10€ · Tarif sur place : 12€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

VESTIAIRE OUVERT

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur