MAELLE ALICE ET MOI LE MAKEDA Marseille, vendredi 26 avril 2024.

MAELLE et ALICE ET MOI initialement prévues en concert au CEPAC SILO le Vendredi 26 Avril 2024 se produiront finalement au MAKEDA le même soir, pour un concert dans le cadre du Festival Les Femmes s’en mêlent célébrant la jeune scène chanson pop féminine française. MAËLLEAprès sa victoire à THE VOICE en 2019, première artiste féminine à remporter la compétition après 7 saisons… Maëlle prouve rapidement que son talent dépasse le petit écran et sort un premier album certifié disque d’or. Le nouveau talent grandit à la vitesse du son. Et la musique c’est d’abord sa voix. Dans ses nouvelles compositions, Maëlle est au centre. Elle ne fuit pas et se met à nu. Son nouvel album s’intitule « Fil Rouge ». Elle chante l’amour, l’émancipation, le bonheur, les obsessions, les craintes et la sensualité ; problématiques parlantes des jeunes filles entrant dans l’âge adulte… Un disque furieusement organique, vivant, et solaire. Maëlle se place définitivement comme une des artistes qui comptera sur le paysage musical dans les années à venir, artiste emblématique d’une nouvelle génération d’artistes féminines sans complexe qui assurent l’avenir radieux de la scène francophone.ALICE ET MOIAvec son second album « Photographies », et plus de 25 millions de streams, ALICE ET MOI a su toucher le cœur du public. Alice est de retour avec un nouvel album électro-pop, sa voix nonchalante, son univers fantasmé. En faisant de sa vie un film, Alice adoucit ses peurs et les transforment en moments de fête. Chaque chanson est un voyage dans un paysage singulier, entre décors apocalyptiques, hallucinations visuelles à la « Alice aux Pays des Merveilles » et films d’amour. Les textes sont intimes, percutants et débordants d’imagination. Le ton est affirmé, positif et les musiques donnent envie de danser en rêve et en réalité.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:00

LE MAKEDA 103 RUE FERRARI 13005 Marseille 13