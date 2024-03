Rebolô Latté Marseille, vendredi 26 avril 2024.

Rebolô ♫MUSIQUE DU BRÉSIL♫ Vendredi 26 avril, 21h00 Latté 8€

Début : 2024-04-26T21:00:00+02:00 – 2024-04-26T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-26T21:00:00+02:00 – 2024-04-26T23:59:00+02:00

http://www.lattemarseille.fr« Rebolar » c’est un verbe plein de sens : bouger-le-cul, marcher ou danser en remuant les hanches. Mais Rebolar c’est aussi improviser, se débrouiller face à une situation difficile. Le Trio Rebolô se forme en 2022 lors de la création de la pièce de théâtre « Mémoires d’un monde au-delà de l’abîme » écrite et mise en scène par Bárbara Maia.

Venez rêver et danser avec leur répertoire plein des perles de la musique brésilienne !

Le Quarteto Rebolô :

Jorge de Santos, percussion

Né à Santos, São Paulo, il débute sa carrière à l’âge de 15 ans et a joué avec des grandes artistes brésiliens comme Moraes Moreira, Gilberto Gil, Armandinho et Hamilton de Holanda.

Jean-Christophe Gairard, alto, violon, guitare

Violoniste spécialisé dans les musiques des Balkans, c’est en 2016 qu’il rejoint l’aventure du bateau Sonate, traverse l’Atlantique et découvre l’immensité de la musique brésilienne.

Depuis sa rencontre à Paraty, Rio de Janeiro en 2016 avec Bárbara Maia, la poésie, la musique et le théâtre sont au centre de leurs collaborations artistiques.

Bárbara Maia, chant

D’origine brésilienne, installée en France depuis 5 ans, comédienne de formation. Elle propose un travail théâtral en lien avec les problématiques féministes et la colonalité. Forte de ses racines et de sa large connaissance des musiques du Brésil, elle mène en parallèle une carrière de chanteuse dans diverses formations.

PAF 8€ (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de bons petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20).

INFO & RESA TABLES : www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20

