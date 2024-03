Per Momentum / Wrath of the Apostate Leda Atomica Musique Marseille, vendredi 26 avril 2024.

Daemonicreation Live & Le Leda Atomica présentent :

– Per Momentum ( Symphonic Black/Death Metal – FR ) :

Fondé en 2018, Per Momentum centre son univers autours des horreurs de la Première Guerre Mondiale, décrit par un mélange de Black et de Death metal mélodique accompagné de chant français. Le groupe a déjà à son actif deux EP auto-produits : Hybris Nemesis sorti en 2019 et Et Mortiis Salutem sorti en 2023.

► https://www.facebook.com/permomentumtheband

► https://permomentum.bandcamp.com

– Wrath of the Apostate ( Black Metal – FR ) :

No bio… just PVRE FVCKING BLACK METAL

► https://www.facebook.com/wrathoftheapostate

► https://wrathoftheapostate.bandcamp.com

– Daemonicreator & La Voix de Satan

La Voix De Satan est une revue trimestrielle paraissant lors des solstices et les équinoxes. Née de la vision et de la volonté de l’Alliance Mystique de Satan Glorifié, ces écritures sont dédiées à la spiritualité, la culture alternative, les arts extrêmes, le satanisme ésotérique, les illustrations diaboliques, l’Histoire de Satan, le cinéma et la musique.

► https://www.facebook.com/gloireasatan

► https://www.gloireasatan.com

