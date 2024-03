BOXING DAY MARSEILLE SALLE VALLIER Marseille, samedi 27 avril 2024.

BOXING DAY MARSEILLE SALLE VALLIER – MARSEILLE 10 COMBATS PRO – CEINTURE WBCProgramme (donné à titre indicatif sous réserve de modifications de l’organisateurs) : Dans la catégorie des SUPER MOYENS (76,205 Kgs) Clement Lubrano, 14 combats dont 9 victoires et 1 nul. Ex-Challenger au titre de champion de France Pro Dans la catégorie des MOYENS (72,574 Kgs) Gianni Carullo, 6 combats dont 3 victoires et 1 nul. 4ème participation à l’organisation Dans la catégorie des SUPER MI MOYENS (69,853 Kgs) Mahmoud Taha, 24 combats dont 10 victoires et 3 nul. 3 fois challenger au titre de champion de France Pro Dans la catégorie des SUPER MOYENS (76,205 Kgs) Salim Ben Rejeb, 21 combats dont 10 victoires et 1 nul. Champion de France Pro en titre MAJ : Dans la catégorie des SUPER MI MOYENS (69,853 Kgs) Mathis Lourenço, 20 combats dont 13 victoires et 3 nul. 3 fois Champion de France Pro. 4èmeparticipation à l’organisation. Dans la catégorie des PLUME (57,152 Kgs) dans un combat international Karim Guerfi, 39 combats dont 32 victoires. 5 fois champion d’europe des poids plumes. 2 fois champion du monde IBF et IBO Dans la catégorie des PLUME (57,152 Kgs) Riad Labidi, 4 combats dont 4 victoires. Numéro 1 National de la catégorie et futur Challenger au titre de champion de France ProDans la catégorie des PLUME (57,152 Kgs) pour un combat international féminin Emma Gongora, 10 combats dont 7 victoires. Championne de France Pro 2021. Championne WBC Fr des legers 2022. Championne WBC Fr des Plumes 2023

Tarif : 22.00 – 110.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 19:00

SALLE VALLIER 90 BD BOISSON 13004 Marseille 13