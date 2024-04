Aucun rapport Julien, Manon & Sarah L’Art Dû Marseille, samedi 27 avril 2024.

Aucun rapport Julien, Manon & Sarah L'Art Dû Marseille

Retrouvez Julien, Manon & Sarah dans « Aucun rapport » sur la scène de L’Art Dû le 27 avril.

Julien est un jeune papa qui doit jongler entre les copies et les couches… Pas évident de ne pas confondre les deux.



Sarah est une jeune cadre dynamique, pétillante et rafraîchissante. À consommer avec autodérision et sans modération.



Manon Rosa est prof et chanteuse. Sa mission survivre dans un monde fait de microbes et de bonhommes de neige menaçants.



Julien, Manon et Sarah se sont retrouvés sur un canapé et se sont demandé ce qu’ils avaient en commun.



Rien.



Ils ont décidé d’en faire un spectacle « Aucun Rapport »



Avec Julien , Manon Rosa , Sarah Jatombo 12.41 12.41 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 18:00:00

fin : 2024-04-27

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

