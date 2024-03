CARTE BLANCHE À HAKIM HAMADOUCHE Théâtre de l’Œuvre Marseille, vendredi 26 avril 2024.

CARTE BLANCHE À HAKIM HAMADOUCHE ♫♫♫ Vendredi 26 avril, 21h00 Théâtre de l’Œuvre 12,50 / 15,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T21:00:00+02:00 – 2024-04-26T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T21:00:00+02:00 – 2024-04-26T23:00:00+02:00

Si vous l’avez loupé l’année dernière, c’est le moment de vous rattraper

Né en Algérie, Hakim Hamadouche allie le chaabi, le free jazz et le rock. La rencontre avec Rachid Taha va faire basculer sa carrière dans une autre dimension à partir des années 90. Depuis, il ne cesse de réinventer, mélanger et fusionner les genres et les cultures. Au travers de ses concerts, il revisite les traditions musicales de son pays d’origine, explore des zones mixtes en partant dans des improvisations avec d’autres pirates musicaux, « un esprit punk pour des musiques rebelles ».

LES ARTISTES

Mandoluth / Chant | Hakim Hamadouche

Saxophone | Christine Roch

Basse | Claire Adrados

Violon | Mirabelle Gilis

Clavier | Edith Begout

Batterie | Guy Roch

⚠️ Ouverture des portes : 20h00

Théâtre de l'Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur