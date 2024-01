EESAH YASUKE MAICEE LE MAKEDA Marseille, samedi 27 avril 2024.

EESAH YASUKEEESAH a un parcours naviguant entre expériences professionnelles et humaines… Placée en foyer à l’adolescence, sa catharsis se réalise alors par les livres et l’écriture… Études de sociologie, éducatrice spécialisée jusqu’au rap en 2018, date à laquelle elle passe un cap. De tout ce parcours émerge alors l’EP Cadavre Exquis , dans lequel EESAH refuse l’apitoiement sur son vécu et préfère en sortir une réflexion sur le dépassement de soi. Sa prose, sa poésie solitaire vont alors muer dévoilant une identité formidable.Plus jeune, elle a été bercée par les musiques africaines, la rumba congolaise tout comme le rock, la soul music et bien sûr le rap. Elle est en dehors des modes, croise les styles pour mieux dessiner son univers, loin des tendances versatiles et éphémères.Lauréate du BUZZBOOSTER 2021, Prix Printemps de Bourges 2022, la valeur de son talent est reconnue professionnellement… Son talent devrait s’affirmer auprès du public avec la sortie annoncée de son premier album et la tournée qui l’accompagne.MAÏCEEBrutal, électronique, sombre… Avec son flow rapide, passant du rap au chant, cette jeune artiste française aurait pu naître de l’autre côté de la Manche au début des années 2000… Avec ses deux couettes sur la tête, MAÏCEE pourrait donner l’impression d’une adolescente sortie d’un anime, alors que son côté Kawaii disparaît quand elle débite ses paroles crues, introspectives et pleines de rage. Son premier EP i think my brain is weirD témoigne du talent aiguille de cette artiste très prometteuse, pour la première fois sur scène à Marseille.________________________________________Le Festival LES FEMMES S’EN MÊLENT a vu le jour en Mars 1997.Bien avant les débats sur la parité, LES FEMMES S’EN MÊLENT (LFSM) apporte une réponse à la sous-représentation des femmes dans la plupart des festivals, en proposant une programmation audacieuse et devenant ainsi le premier festival international défendant la création musicale des artistes femmes. Il devient itinérant dès sa troisième année en proposant des concerts labellisés LFSM dans de nombreuses villes de France comme à Lille, Lyon, Nantes, Toulouse… AMAM accompagne ce Festival à Marseille dans plusieurs salles de la ville et pour la première fois au CEPAC Silo pour une grande soirée de concerts réunissant la jeune génération de la scène pop chanson française et une artiste confirmée.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:30

LE MAKEDA 103 RUE FERRARI 13005 Marseille 13