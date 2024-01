FESTIVAL LES FEMMES S’EN MÊLENT: ÉMILIE SIMON / MAËLLE / ALICE ET MOI / FRED SKITTY le Silo Marseille, vendredi 26 avril 2024.

FESTIVAL LES FEMMES S’EN MÊLENT: ÉMILIE SIMON / MAËLLE / ALICE ET MOI / FRED SKITTY ♫♫♫ Vendredi 26 avril, 20h30 le Silo 33 / 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T23:30:00+02:00

Le Festival LES FEMMES S’EN MÊLENT a vu le jour en Mars 1997.

Bien avant les débats sur la parité, LES FEMMES S’EN MÊLENT (LFSM) apporte une réponse à la sous-représentation des femmes dans la plupart des festivals, en proposant une programmation audacieuse et devenant ainsi le premier festival international défendant la création musicale des artistes femmes. Il devient itinérant dès sa troisième année en proposant des concerts labellisés LFSM dans de nombreuses villes de France comme à Lille, Lyon, Nantes, Toulouse… AMAM accompagne ce Festival à Marseille dans plusieurs salles de la ville et pour la première fois au CEPAC Silo pour une grande soirée de concerts réunissant la jeune génération de la scène pop chanson française et une artiste confirmée.

ÉMILIE SIMON

En 20 ans de carrière, Émilie Simon s’est installée comme l’une des artistes majeures de la scène française. Reconnue dès ses débuts comme une artiste avant-gardiste, alliant technologies et mélodies, Emilie Simon a développé une carrière sans faille, à la recherche constante de nouvelles aventures sonores. Elle fut une des premières artistes féminines françaises à utiliser l’électronique dans son travail de création. Auteure, compositrice, interprète, à l’aise aussi bien dans la création de chansons originales ou de musiques de film, l’artiste multirécompensée (Victoires de la musique, Grand prix SACEM, Officier de l’ordre des arts et des lettres…) effectue son grand retour en Octobre 2023 avec l’album « Phoenix ». Elle le célèbrera à l’occasion de l’anniversaire des 20 ans de sa carrière, avec un spectacle inédit entourée de deux musiciens. Elle effectuera son grand retour sur scène à Marseille, après de nombreuses années d’absence.

MAËLLE

Après sa victoire à THE VOICE en 2019, première artiste féminine à remporter la compétition après 7 saisons… Maëlle prouve rapidement que son talent dépasse le petit écran et sort un premier album certifié disque d’or. Le nouveau talent grandit à la vitesse du son. Et la musique c’est d’abord sa voix. Dans ses nouvelles compositions, Maëlle est au centre. Elle ne fuit pas et se met à nu. Son nouvel album s’intitule « Fil Rouge ». Elle chante l’amour, l’émancipation, le bonheur, les obsessions, les craintes et la sensualité ; problématiques parlantes des jeunes filles entrant dans l’âge adulte… Un disque furieusement organique, vivant, et solaire. Maëlle se place définitivement comme une des artistes qui comptera sur le paysage musical dans les années à venir, artiste emblématique d’une nouvelle génération d’artistes féminines sans complexe qui assurent l’avenir radieux de la scène francophone.

ALICE ET MOI

Après un premier album « Drama » en 2021, et plus de 25 millions de streams, ALICE ET MOI a su toucher le cœur du public. Alice est de retour avec un nouvel album électro-pop, sa voix nonchalante, son univers fantasmé. En faisant de sa vie un film, Alice adoucit ses peurs et les transforment en moments de fête. Chaque chanson est un voyage dans un paysage singulier, entre décors apocalyptiques, hallucinations visuelles à la « Alice aux Pays des Merveilles » et films d’amour. Les textes sont intimes, percutants et débordants d’imagination. Le ton est affirmé, positif et les musiques donnent envie de danser en rêve et en réalité.

FRED SKITTY

Attention talent aiguille, découverte !

FRED SKITTY est une jeune auteure, compositrice, interprète évoluant dans une sphère musicale définitivement moderne entre électro et chanson pop, mélancolique et dansante, posant sa voix profonde sur ses productions. FRED SKITTY a la particularité de se produire également en DJ set. Son expérience et son talent naturel dans ce domaine lui donne le don de capter naturellement et immédiatement le public. Son dernier titre « Je m’ecchymose » est un « tube » en puissance. AMAM offre l’opportunité à cette jeune artiste et à la structure marseillaise ZE BOURGEOIZ, défendant des artistes en émergence de se produire dans cette grande salle afin de la faire découvrir à un large public.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.adamconcerts.com/emilie-simon-maelle-alice-et-moi-fred-skitty-44766/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]