Visite Guidée : Le Petit Train / La Ville d’Hiver Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Visite Guidée : Le Petit Train / La Ville d’Hiver Arcachon, 1 avril 2022, Arcachon. Visite Guidée : Le Petit Train / La Ville d’Hiver Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT 22 boulevard du Général Leclerc Arcachon

2022-04-01 – 2022-04-01 Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT 22 boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde Envie d’insolite ? Découvrez la Ville d’Hiver de manière originale et amusante. Une promenade audioguidée de 40mn vous sera proposée à la découverte de l’architecture et de l’histoire des magnifiques villas du XIXème siècle. Une véritable invitation à remonter le temps à la Belle Époque. Départ tous les jours à 14h30, devant l’office de tourisme.

Départs supplémentaires à 15h30 et 16h30 sauf si réservation de groupe. Le petit train part avec un minimum de 8 personnes à bord. Envie d’insolite ? Découvrez la Ville d’Hiver de manière originale et amusante. Une promenade audioguidée de 40mn vous sera proposée à la découverte de l’architecture et de l’histoire des magnifiques villas du XIXème siècle. Une véritable invitation à remonter le temps à la Belle Époque. Départ tous les jours à 14h30, devant l’office de tourisme.

Départs supplémentaires à 15h30 et 16h30 sauf si réservation de groupe. Le petit train part avec un minimum de 8 personnes à bord. +33 5 57 52 97 97 Envie d’insolite ? Découvrez la Ville d’Hiver de manière originale et amusante. Une promenade audioguidée de 40mn vous sera proposée à la découverte de l’architecture et de l’histoire des magnifiques villas du XIXème siècle. Une véritable invitation à remonter le temps à la Belle Époque. Départ tous les jours à 14h30, devant l’office de tourisme.

Départs supplémentaires à 15h30 et 16h30 sauf si réservation de groupe. Le petit train part avec un minimum de 8 personnes à bord. com arcachon

Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT 22 boulevard du Général Leclerc Arcachon

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Office de Tourisme d'Arcachon / MA.AT 22 boulevard du Général Leclerc Ville Arcachon lieuville Office de Tourisme d'Arcachon / MA.AT 22 boulevard du Général Leclerc Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Visite Guidée : Le Petit Train / La Ville d’Hiver Arcachon 2022-04-01 was last modified: by Visite Guidée : Le Petit Train / La Ville d’Hiver Arcachon Arcachon 1 avril 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde