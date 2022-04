Vide-grenier Pauillac, 22 mai 2022, Pauillac.

Vide-grenier Pauillac

2022-05-22 07:30:00 – 2022-05-22

Pauillac Gironde

EUR 0 La Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac organise un vide-grenier dans ses jardins, en bord d’estuaire.

Gratuit et ouvert à tous.

Installation des exposants de 7h30 à 8h30.

Sur réservation car le nombre de places est limité.

Cette manifestation s’inscrivant dans le cadre de Vert Médoc, nous invitons exposants et visiteurs à ne pas laisser de déchets sur place !

MTV Pauillac

Pauillac

dernière mise à jour : 2022-04-22 par