Vêtements éthiques, impact fanstastique ! La Boucle Bègles, jeudi 28 mars 2024.

Vêtements éthiques, impact fanstastique ! Une soirée pour repenser la mode Jeudi 28 mars, 18h30 La Boucle Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T18:30:00+01:00 – 2024-03-28T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-28T18:30:00+01:00 – 2024-03-28T20:30:00+01:00

La Boucle vous propose une soirée pour repenser la mode !

Au programme :

Atelier textile avec l‘Armoire Poéthique

Exposition J’ai rien à m’mettre de la Maison Eco-citoyenne

Personnal shoppeuse de seconde-main : vous n’osez pas encore franchir la porte d’une friperie et vous avez envie de vous lancer dans une mode plus responsable ? Bénédicte et Sophia vous accompagneront dans une virée shopping spéciale seconde main à La Boucle !

Et bien sûr, tout ça autour d’un apéro concocté par notre chef Armand !

Gratuit

Coorganisé avec Zero Waste Bordeaux

La Boucle 19 rue Yvonne et Robert Noutary, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bienvenue@la-boucle.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 83 32 45 08 »}]

fast-fashion slow fashion