Une soirée avec… MICHEL FAU Opéra de Massy, 8 février 2022-8 février 2022, Massy.

Une soirée avec… MICHEL FAU

Opéra de Massy, le mardi 8 février 2022 à 20:00

Cette saison, Christophe Combarieu – Producteur et chroniqueur « Culture » à la télévision (BFMTV Paris, LCP…) et grand amateur de musique – et Mathieu Wilhelm – journaliste interviewer pour plusieurs médias (BFM Paris, presse écrite…) et passionné de culture théâtrale musicale et littéraire -, nous offrent quatre rendez-vous avec de grands noms du spectacle vivant. Pour cette deuxième édition, il reçoit Michel Fau. Acteur et metteur en scène prolifique, dénicheur d’œuvres inconnues ou méprisées, Michel Fau impose depuis quelques années son univers baroque et à contre-courant sur les scènes lyriques françaises. Cette saison, nous le retrouverons également à Massy dans George Dandin, dont il signe la mise en scène. Lors de cette rencontre exclusive et interactive, vous découvrirez cet artiste singulier, hors du temps et des modes.

Tarifs: de 12€ à 21€

Une rencontre interactive avec le célèbre comédien et metteur en scène Michel Fau.

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T20:00:00 2022-02-08T21:30:00