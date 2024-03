Tournoi GSM 2024 Parc Pastré Marseille 8e Arrondissement, samedi 30 mars 2024.

Tournoi GSM 2024 Parc Pastré Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le GSM fait peau neuve pour plus d’inclusion et de diversité !

Le Tournoi International de Marseille est né en 2010, et d’abord rencontres d’athlétisme, est devenu un tournoi omnisports dès la 3e édition en 2014. Organisé conjointement par les deux associations Frontrunners Marseille et MUST (Marseille United Sport pour Tous·tes), le tournoi,

a réuni en 2022, pour sa sixième édition, plus de 750 athlètes venus

de plusieurs villes de France et d’Europe sur six sports différents.



Les différentes éditions du GaySportMed ont eu des grands noms français comme parrains et marraine, notamment Myriam Lamare (championne de boxe et conseillère régionale PACA) en 2012, le champion olympique de natation Frédérick Bousquet en 2014, ou encore Geoffrey Couët (les crevettes pailletées) en 2022.



Le tournoi se décline avec ces disciplines badminton, course à pied, football, natation, tennis, tennis de table, volleyball, pétanque,basketball, tournoi inclusif.



Cette édition se veut aussi peu émettrice de déchets que possible ! Une charte environnementale a été rédigée et adoptée et des actions concrètes sont mises en place pour réduire les déchets et les émissions de CO2 du tournoi.



Le GSM, ce n’est pas que du sport c’est aussi un formidable moment de rencontres et d’échanges afin de partager ensemble des moments de convivialité, de joie et de fête: soirée d’accueil, village des sportifs, apéros, soirée de clôture, animations et grands jeux festifs sont proposés tout au long des trois jours et sont accessibles à tous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 08:30:00

fin : 2024-03-31 18:30:00

Parc Pastré 155 avenue de Montredon

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

