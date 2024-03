– Tournoi et activités sur le thème des jeux vidéo, concert, visite… Les Clarisses / Saisons Zéro Roubaix, samedi 30 mars 2024.

– Tournoi et activités sur le thème des jeux vidéo, concert, visite… – Tournoi et activités sur le thème des jeux vidéo, concert, visite… Samedi 30 mars, 13h00 Les Clarisses / Saisons Zéro Activités gratuite, tournoi et visite sur inscription par mail à saisonszero.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-03-30T13:00:00+01:00 – 2024-03-30T20:00:00+01:00

Avec Saisons Zéro, l’ancien Monastère des Clarisses devient progressivement un lieu de cohabitation, où les activités de tous les jours trouvent une place : travail, repos, fête, alimentation, découverte, jeux, etc.

Les espaces intérieurs et extérieurs de l’édifice restés longtemps en dormanc sont réhabilités pas à pas et de nouveaux usages leur sont affectés. Comme dans un jeu vidéo, les différents secteurs se révèlent progressivement et le brouillard recouvrant la carte du terrain se dissipe.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 30 mars de 13h à 18h pour une série d’activités sur le thème des jeux vidéo.

Au programme :

– 13:00 – 18:00 : Tournoi de Mario Kart -> inscription par mail à contact@saisonszero.fr (en partenariat avec l’OFCI)

– 13:00 – 18:00 : Jeux vidéo en accès libre : Fifa, Rocket League…

– 13:00 – 18:00 : Atelier de construction électroniques avec Outdoor Computer Club

– 15:30 – 16:30 : Visite du site -> inscription par mail à contact@saisonszero.fr

– 19:00 – 20:00 : Concert de Claire Kelp (musique électronique)

– Présentation des jeux vidéo développés pendant la Scientific Game Jam 2024

Le cour de récré et la buvette seront ouvertes sur toute la durée de l’événement !

Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France et de la Ville de Roubaix

Affiche de l’événement par Etienne Puaux @lechatdevenus

Les Clarisses / Saisons Zéro 2 rue de Wasquehal 59100 Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France https://www.saisonszero.fr/ contact@saisonszero.fr 0752317133

L’ancien couvent est un ensemble monastique de 6 500 m2 construit par le Baron Béthune à la fin du XIXe siècle dans le quartier de l’Épeule à Roubaix. Inhabité depuis 2008, le bâtiment est inscrit à la liste des monuments historiques en 2010 et valorisé depuis par l’association des Amis du monastère des Clarisses de Roubaix.

Saison Zéro

Saisons Zéro est un projet porté par Zerm en collaboration avec l’association Yes We Camp, l’historien Gilles Maury et l’entreprise ICAR, avec le support de la ville qui finance des travaux de mise aux normes et participe à la gouvernance partagée du projet. Bus : CIT5 arrêt Watt

visite jeux vidéo

