sports de plein air la Héronnière, Le Val Joly, 59132 Eppe-Sauvage Eppe-Sauvage, lundi 29 avril 2024.

sports de plein air colo apprenante pour jeunes, activités de pleine nature pendant 5 jours 29 avril – 3 mai la Héronnière, Le Val Joly, 59132 Eppe-Sauvage tarifs entre 20€ et 50€ selon le quotient familial, adhésion de 5€ à l’association centre social intercommunal est somme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T09:00:00+02:00 – 2024-04-29T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-03T00:00:00+02:00 – 2024-05-03T17:00:00+02:00

Cette colo apprenante vous fera découvrir les sports de pleine nature et des sports olympiques peu médiatisés, comme le biathlon, VTT, tir à l’arc. Vous devrez gérer votre effort tout au long de la semaine. Des temps d’animation autour de l’environnement seront proposés afin de découvrir cet espace, la faune et la flore qui l’occupent.

Ce sera l’occasion de faire connaissance avec des jeunes du territoire de l’Est de la Somme et des alentours, de partager des moments conviviaux et sportifs.

la Héronnière, Le Val Joly, 59132 Eppe-Sauvage 59132 Eppe-Sauvage Eppe-Sauvage 59132 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.22.37.00.22 »}, {« type »: « link », « value »: « http://centresocialestsomme.fr »}]

VTT sport

Image par stefanialibietti de Pixabay