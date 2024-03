Séjour nature et environnement auberge de jeunesse l’Escale Dunkerque, lundi 29 avril 2024.

Séjour nature et environnement dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 29 avril – 3 mai auberge de jeunesse l’Escale Une tarification est prévue en fonction des QF. Ainsi, 4 différents tarifs sont proposés sur ce séjour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T07:00:00+02:00 – 2024-04-29T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-03T00:00:00+02:00 – 2024-05-03T23:59:00+02:00

Ce projet s’inscrit dans une démarche éducative en direction des jeunes. Des pré-adolescents et adolescents (12) issus des différents quartiers de la ville de Marquette-Lez-Lille. Issus en majorité du territoire d’action du centre social et plus particulièrement du quartier de l’Abbaye. Ils sont en classe de CM2 ou collégiens et âgés entre 10 et 13 ans.

Ce séjour passerelle a été mis en place, afin de mixer nos groupes. En effet, nous souhaitons que nos jeunes CM2 s’intègre progressivement aux adolescents de notre Espace Jeunes. Tout au long de l’année nous mettons en place des temps d’échanges entre nos CM2 inscrits sur l’accueil de loisirs et nos jeunes fréquentant l’Espace Jeunes. En parallèle nous avons décidé de mettre en place un séjour.

Les jeunes vont réaliser des actions d’autofinancements. Celles-ci permettront dans un premier temps de réduire le coût du séjour, de favoriser l’autonomie et la cohésion de groupe chez les jeunes tout en les responsabilisant sur un projet commun.

auberge de jeunesse l’Escale Dunkerque Dunkerque Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://centresocial-marquette.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320555858 »}, {« type »: « email », « value »: « pej@centresocial-marquette.fr »}]

marquette lez-lille développement durable