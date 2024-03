THE SOUL HIGHWAY + Scène ouverte La Scène Aix-en-Provence, vendredi 29 mars 2024.

THE SOUL HIGHWAY + Scène ouverte ♫♫♫ Vendredi 29 mars, 19h30 La Scène Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T19:30:00+01:00 – 2024-03-29T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T19:30:00+01:00 – 2024-03-29T23:30:00+01:00

Soirée SOUL/POP + SCENE OUVERTE !

17h : Ouverture du bar

19h30: Live THE SOUL HIGHWAY

Quelques notes bleues qui claquent sur des contre-temps et the Soul Highway distille un set de musique vivante, rendant grâce aux meilleurs représentants de l’histoire de la soul et du rythm and blues, roots ou plus modernes, des musiciens inspirés qui ont inventé ou fait évoluer le genre.

https://www.facebook.com/thesoulhighway/

22h : Scène ouverte. Inscription libre par mail ou Facebook.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/thesoulhighway/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]