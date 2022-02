SWALLOWS IN THE RAIN – Folk, Blues Lanton, 18 février 2022, Lanton.

SWALLOWS IN THE RAIN – Folk, Blues Café le Baryton 8 avenue Paul Gauguin Lanton

2022-02-18 21:30:00 – 2022-02-18 Café le Baryton 8 avenue Paul Gauguin

Lanton Gironde

EUR Swallows in the rain c’est deux chemins qui se croisent, se reconnaissent et chantent ensemble la même histoire. L’histoire du vent qui tourne, et d’une route encore longue. L’histoire de la vie et ses détours, du calme avant la tempête. Né en 2014 de cette rencontre, Swallows in the rain, duo folk bordelais délivre depuis une musique douce et sophistiquée avec un premier album en 2017 et un nouveau en cours de préparation. C’est dans le partage de la scène qu’ils ont trouvé refuge, venez les y retrouver.

Café le Baryton 8 avenue Paul Gauguin Lanton

