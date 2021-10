Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde, Lesparre-Médoc Spectacle et tapas Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Spectacle et tapas Lesparre-Médoc, 8 avril 2022, Lesparre-Médoc. Spectacle et tapas 2022-04-08 19:00:00 – 2022-04-08 CALM (salle Molière) 7 rue de Grammont

Lesparre-Médoc Gironde Autour d’un verre et d’une assiette de tapas, venez savourer un moment musical en toute simplicité et convivialité.

Pour tout public.

Programmation à venir. Autour d’un verre et d’une assiette de tapas, venez savourer un moment musical en toute simplicité et convivialité.

Pour tout public.

Programmation à venir. Autour d’un verre et d’une assiette de tapas, venez savourer un moment musical en toute simplicité et convivialité.

Pour tout public.

Programmation à venir. Libre de droit dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse CALM (salle Molière) 7 rue de Grammont Ville Lesparre-Médoc