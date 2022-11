UN-STRINGS #8 : Autour de SEIJIRO MURAYAMA Soma, 11 décembre 2022, Marseille.

UN-STRINGS #8 : Autour de SEIJIRO MURAYAMA Dimanche 11 décembre, 18h00 Soma

Entre 3 & 6€

Soma 55 cours julien, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pour 8ème épisode de la série nous aurons le plaisir d’accueillir en invité spécial le batteur, percussionniste & vocaliste japonais SEIJIRO MURAYAMA. Venu plusieurs fois nous ravir les oreilles à Data depuis 15 ans, le plus souvent en duo avec son complice, le saxophoniste Jean-Luc Guionnet et le soir du dernier concert avant le premier confinement en Mars 2020 en duo avec Florian Tositti pour un concert doublement resté dans les mémoires du public de Data ce soir là ! Mais si je ne m’abuse il n’a pas joué en solo depuis 2008 à Marseille ! Seijiro a eu plusieurs vies musicales sortant de la scène Japonaise des années 80 , il a notamment fait partie du légendaire groupe de Japanoise de Keiji Haino Fushitsusha, il a également fait partie du groupe d’une autre légende la noise nippone KK Null sous le nom Absolut Null Punkt. Il a par ailleurs vecu à New York où il a pu jouer avec Tom Cora, Fred Frith… Installer à Paris depuis 1999 il a fait partie de cette dense scène parisienne de musique improvisée du début des années 2000, il a également collaboré avec des field recordists tel que Eric La Casa, Michael Northam… le saxophoniste Stephane Rives, Eric Cordier (vielle à roue), Cristian Alvear (guitare classique) Et a même un duo avec la chanteuse/guitariste folk Josephine Foster et joué en duo avec le musicien de techno minimale Thomas Brinkmann (platines, électronique) lors d’une édition du festival Sonic Protest à l’Eglise St Merry à Paris. Il joue principalement de la caisse claire, d’une cymbale à l’archet et utilise sa voix comme un générateur de son abstraits. Il lui arrive plus rarement de jouer d’une batterie complète. Pour sa venue pour Un-Strings, il jouera en solo puis nous discuterons ensemble de son parcours musical unique lors d’une rencontre. Le lendemain, ce sera la création en concert de notre duo (caisse claire…/guitare acoustique ) initié en Juin dernier. Un beau week-end en perspective ! Tous les détails très vite ! Hervé Boghossian



